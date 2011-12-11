У Голлівуді молодик стріляв у перехожих, які думали, що йдуть зйомки

Озброєний чоловік влаштував хаотичну стрілянину по водіях і перехожих в районі Голлівуду в Лос-Анджелесі (штат Каліфорнія), повідомляє ТСН.

В результаті події одна людина отримала серйозні поранення, а сам нападник був застрелений поліцейськими.

Поранений водій Mercedes був доставлений до однієї з міських лікарень, за його життя наразі борються лікарі. Винуватець події був застрелений поліцейськими, які встигли прибути на місце інциденту.

Курйозність ситуації полягає в тому, що спочатку багато перехожих не повірили в реальність того, що відбувається і подумали, що в Голлівуді йдуть зйомки чергового фільму.

Однак, незабаром люди переконалися в тому, що злочинець, якому на вигляд було трохи більше 20 років, вів стрілянину зі справжньої зброї, і це було не кіно.

На часі проводиться розслідування такого типового для США інциденту, опитуються родичі зловмисника, дії якого поліція поки ніяк не може пояснити.