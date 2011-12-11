83-річний пенсіонер гуляв по Броварах з двома рушницями

Дільничні інспектори Броварського міського відділу міліції (Київська область) затримали на одній із вулиць міста 83-річного пенсіонера, який ніс на плечі спортивно-мисливську рушницю ТОЗ-16 і мисливську рушницю ІЖ-54.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Київській області, літній чоловік пояснив, що рушниці він купив ще замолоду в Киргизстані. Крім того, він зауважив, що любить пішки ходити вулицями міста, "але в наш час дуже небезпечно одному ходити, і тому, щоб трішки себе убезпечити, вирішив на прогулянку виходити зі зброєю".

Пенсіонера направили до лікарні для з’ясування його психічного стану.