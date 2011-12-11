Парламент дозволив переробляти машини без особливого дозволу

Верховна Рада України ухвалила закон України "Про внесення змін до Закону України «Про дорожній рух» щодо переобладнання транспортних засобів» (реєстр. 8359).

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 270 із 294 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Із нині діючого закону вилучено норму про те, що підприємства, установи і організації незалежно від форм власності та господарювання, а також громадяни-підприємці, які здійснюють провадження господарської діяльності з виробництва механічних транспортних засобів, повинні мати відповідне свідоцтво про погодження конструкції механічного транспортного засобу щодо забезпечення безпеки дорожнього руху.

В ухваленому сьогодні законі передбачено, що у разі переобладнання п’яти і більше транспортних засобів протягом року суб’єкти господарювання, які здійснюють господарську діяльність з переобладнання транспортних засобів, повинні мати узгоджену з відповідними уповноваженими державними органами нормативно-технічну документацію на відповідний вид переобладнання та свідоцтво про погодження конструкції транспортного засобу щодо забезпечення безпеки дорожнього руху. Допуск до експлуатації переобладнаних транспортних засобів здійснюється лише шляхом проведення спеціальних випробувань та оформлення сертифіката на відповідність вимогам чинних в Україні правил, нормативів і стандартів. Переобладнання транспортних засобів здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом міністрів України.