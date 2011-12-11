Ялинка внайми: привезуть у горщику і за два тижні заберуть

Напередодні новорічних свят працівники лісових господарств Одещини мають намір реалізувати населенню щонайменше 22 тисяч ялинок і сосен, причому оснащених спеціальними чіпами, що зберігають інформацію, в якому лісництві вирощене дерево, його гатунок і якість.

Як повідомили УНІАН в Управлінні лісового і мисливського господарства Одеської облдержадміністрації, «таким чином працівники лісгоспів боротимуться з браконьєрською вирубкою зелених насаджень, що вирощують на 130 гектарах плантацій місцевих лісгоспів».

«З метою виявлення тих, хто готується до незаконних вирубок і розраховує одержати 50-60 гривень за кожне дерево, створено 40 бригад фахівців, до складу яких включено також співробітників міліції і ДАІ, які перевірятимуть маркування ялинок на вантажних автомобілях і базарах», - уточнили в облуправлінні.

Що стосується продажу ялинок торговцями з інших регіонів країни, то у них перевірятимуть наявність документів на реалізацію зелених дерев, оскільки законодавство не дозволяє оголошувати немарковані ялинки браконьєрськими, наголошується в повідомленні.

Тим часом, співробітники Одеського комунального підприємства «Міськзелентрест» ініціювали передсвяткову послугу природоохоронного характеру: доставку живих ялинок в спеціальних горщиках напрокат. Причому вартість послуги «ялинка напрокат» обіцяють зробити наполовину нижчою за вартість зрізаної на плантації півтораметрової ялинки або сосни.

«Доставку ялиночок в спеціальних горщиках з грунтом здійснюватимуть представники КП «Міськзелентрест», - уточнив в.о. директора КП Олександр РІФФА. – Після новорічних і різдвяних свят ці ж співробітники заберуть дерева з квартир і будинків одеситів і вивезуть на територію «Міськзелентресту».