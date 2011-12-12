Про що не сміють сказати Януковичу його «нукери»?

На процедурі жеребкування Євро-2012 Віктор Янукович довів, що може бути системним політиком. Він уже вдруге запросив іноземців до України мовою, яку сам він, очевидно, вважає англійською: «Велком ін Юкрейн, велком ін Київ!». Роблячи при цьому елементарну помилку з уживання прийменників.

Навіть школяр першого класу вчить у другому півріччі фразу «Welcome to Ukraine». І запам’ятовує її на все життя.

Цікаво, чи Віктор Федорович бачив, як не змогли приховатипісля його патетичного заклику до іноземців саркастичних посмішок Мішель Платіні та Григорій Суркіс. А репортаж про жеребкування транслювався по всіх світових каналах. Отже, посмішок було в той момент мільйони – або й десятки мільйонів.

Причому, як казав один герой Шекспіра, «тут є своя система». Раніше достеменно таку ж квазіанглійську фразу Янукович уже промовляв на одній з офіційних зустрічей з японцями. Але у тих завжди незмінні ввічливі посмішки на обличчях.

Автор чудово розуміє, що Віктор Янукович мав специфічне дитинство, яке аж ніяк не сприяло вивченню англійської. Що вивчати її він почав уже в зрілому віці. Що і російською, і українською в цих фразах використовується саме прийменник «в». От і вийшла у нього фраза-калька, яка не відповідає нормам англійської граматики.

Проблема в іншому. Автор чомусь упевнений, що Янукович аж ніяк не бажає ганьбитися перед усім світом, роблячи дитячу помилку у фразі з трьох слів. І якби йому сказали, що замість «ін» тут потрібно «ту», то він би запам’ятав – і помилки не повторював би.

Заковика якраз у тому, що йому явно ніхто нічого не сказав. Автор стовідсотково в цьому впевнений. Ніхто з оточення не ризикнув стати «чорним вісником». Бояться височайшого гніву.

Та сама Ганна Герман добре знає англійську – але якби вона вказала на помилку, то її знову б виставили під камери пояснювати, умовно кажучи, що «Чехов – український поет». А що тут придумаєш? Граматика є граматика.

У автора тепер зріють всякі погані сумніви: а що ще не сміють сказати Януковичу його «нукери»? Може, він не знає, що Тимошенко лежачу прямо в тюремній камері судять? Що через її справу євроінтеграція України мідним тазом накривається?

А про «чорнобильців»? Або про бурові платформи, на кожній з яких деякі міністри по 150 мільйонів «наварюють» до власної кишені? Може, він багато чого не знає про власну країну?

Дуже прошу помічників і радників Президента – поясніть йому, принаймні, який прийменник ставиться у фразі «Welcome to Ukraine». А то скоро саміт «ЄС-Україна» (якщо не скасують). І там європолітики знову будуть в кулачки хихотіти.

За державу прикро.

Микола Писарчук