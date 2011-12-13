Експерт: держава провокує різке подорожчання автопального

Відсутність послідовного й збалансованого підходу у держави до функціонування ринку нафтопродуктів може спровокувати різке зростання цін на нафтопродукти на початку 2012 р. і тим самим завдати удару по споживачах пального й по економіці країни загалом.

Таку думку висловив директор «Консалтингової групи А-95» Сергій КУЮН, повідомили УНІАН у прес-службі компанії.

У повідомленні зазначається, що на сьогоднішній день на порядку денному уряду є два найважливіших рішення: перше – ініціатива Міністерства інфраструктури щодо підвищення ставок акцизного збору, друге – в грудні Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі повинна ухвалити рішення про обмеження імпорту нафтопродуктів.

За оцінками експертів групи «А-95», пропоноване Мінінфраструктури підвищення акцизу на бензин призведе до зростання цін на дизпальне для кінцевого споживача на 60 коп./л, на бензин – на 20 коп./л.

У свою чергу запропонований Міненерговугілля рівень мит на імпортні нафтопродукти спричинить зростання цін на АЗС на 0,80 і 1,30 грн./л відповідно на ДП і бензин.

«Державі необхідно розставити пріоритети: або збільшувати доходи бюджету, підвищуючи акцизи, або нарощувати прибутковість нафтопереробних компаній шляхом введення мит або квот на імпорт нафтопродуктів», – зазначив С.КУЮН.

При цьому він додав, що інакше «податковий» дуплет призведе до зростання цін на бензин і дизпальне на 1,5 грн./л, що, за оцінками «А-95», змусить багатьох автомобілістів відмовитися від свого транспорту або максимально скоротити поїздки.

«Через підвищення акцизів на початку року і високі нафтові ціни вартість пального в 2011 р. зросла в середньому на 1,95 грн./л, що призвело до 10-процентного зниження споживання бензину А-95 – основної марки, що використовується приватним автотранспортом. Цілком очевидно, що аналогічне підвищення викличе не менш гнітючі наслідки», – вважає експерт.

На його думку, оптимальним рішенням у ситуації, що склалася, була б відмова від введення обмежень на імпорт, помірне підвищення акцизів (збереження нинішньої ставки на бензин і підвищення акцизу на дизельне пальне максимум до 90 євро/т) і посилення державного контролю, спрямованого на захист внутрішнього ринку від контрабанди нафтопродуктів і фальсифікату. Це дозволило б захистити українські НПЗ, підвищити якість пального на ринку й наростити податкові надходження до бюджету без нарощування податкового тиску на споживачів.

«Поки всі ініціативи уряду, що стосуються ринку нафтопродуктів, націлені на збільшення збору грошей на користь бюджету або певних бізнес-груп, тоді як про інтереси автомобілістів і конкурентне середовище в цій найважливішій сфері чиновники згадують лише на словах. У сфері нафтопродуктозабезпечення потрібна послідовна й зважена політика, в центрі якої має знаходитися споживач», – заявив С.КУЮН.

Як повідомляв УНІАН, Мінінфраструктури направило до Кабінету міністрів України законопроект «Про внесення змін до Податкового кодексу України», в якому, зокрема, пропонує збільшити акцизний збір на нафтопродукти.

Зокрема, найрадикальніше пропонується підвищити акцизний збір на дизельне пальне. Так, акцизний збір на найпоширенішу марку дизпального класу Євро-4, на яку припадає близько 70% ринку України, Мінінфраструктури пропонує підвищити більш ніж у 2 рази – до 100 євро за тонну.

Одночасно, міністерство пропонує відмовитися від діючої диференційованої шкали акцизного збору на дизельне пальне залежно від його якості.

Що стосується бензину, то акцизний збір на нього Мінінфраструктури пропонує підвищити на 10%, або до 200 євро за тонну.

Як зазначається в пояснювальній записці до законопроекту, пропоноване зростання акцизів на нафтопродукти дозволить у 2012 р. додатково отримати 3,35 млрд. грн. до бюджету, що буде використано для збільшення фінансування автодорожнього комплексу України.