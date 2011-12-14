Даїшник відговорив дівчину стрибати з мосту через сварку з чоловіком

На Херсонщині прапорщик ДАІ переконав дівчину не здійснювати самогубство.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДАІ в Херсонській області, наряду дорожньо-патрульної служби ДАІ, що учора перебував на нічному чергуванні на стаціонарному посту «Пасат» (11 км автодороги Херсон-Джанкой-Феодосія-Керч), о 21:40 водій, який проїжджав згаданою дорогою, повідомив, що на мосту через Дніпро стоїть дівчина і, схоже, збирається стрибнути вниз.

Прибувши на місце події, інспектори ДПС побачили дівчину, яка нахилилася і вже збиралася стрибнути. Вона була чимось дуже засмучена і спочатку не йшла на контакт.

Однак прапорщик міліції Максим ЗАМ`ЯТІН, дізнавшись її ім`я, зумів завести розмову.

Виявилося, що 23-річна дівчина, посварившись із чоловіком, вирішила покінчити з життям, стрибнувши з моста.

У результаті розмови прапорщик ДАІ переконав дівчину відмовитися від задуманого.

Співробітники ДПС ДАІ, знявши дівчину з огорожі моста, посадили її у патрульний автомобіль і відвезли у селище Піщанка Цюрупинського району до її батька.