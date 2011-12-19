На Одещині рейсовий автобус зіткнувся з КамАЗом

На автотрасі поряд з селом Світле Комінтернівського району Одеської області через туман рейсовий автобус «Ялта-Одеса» у неділю зіткнувся з припаркованим на узбіччі «КамАЗом», а потім борт вантажівки, що відірвався, прорізав частину кузова автобуса, повідомили УНІАН очевидці ДТП.

Через погану видимість, а також через вантаж насіння, що розсипався на трасу з вантажівки на місці події, не впорався з керуванням водій “Ниви”, що призвело до перекидання легковика, потім учасником ДТП став і власник «Renault», який проколов на місці події колесо. Проте, як і водія «КамАЗу», його не було травмовано.

Жертвою аварії став один з пасажирів автобуса, ще двох у тяжкому стані госпіталізовано до обласної лікарні, також доставлено до лікарні травмованих водія і пасажира «Ниви».

Коментарів обласного ДАІ поки одержати не вдалося.