У ДТП загинув керівник прес-служби волинської міліції

На Волині у ДТП загинув завідувач сектору зв’язків з громадськістю УМВС України у Волинській області Олександр Гіль.

Про це УНІАН повідомили у секторі зв’язків з громадськістю УМВС України в області.

Аварія сталася сьогодні зранку поблизу села Верба Володимир-Волинського району. Обставини дорожньо-транспортної пригоди з’ясовуються.

Наразі відомо, що загиблий з невідомих причин не впорався з керуванням і з’їхав у кювет, де врізався у дерево. Водій загинув на місці події, пасажирка, яка була в автомобілі, знаходиться в реанімації.

Довідка УНІАН. О.Гіль народився в Луцьку в 1973 році, закінчив Волинський державний університет імені Лесі Українки. У 2011 році очолив прес-службу УМВС України у Волинській області. Одружений. Виховував двох доньок.