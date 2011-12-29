Дві злочинні групи грабували автомобілі

У Полтаві співробітники кримінального розшуку припинили діяльність двох злочинних груп, які спеціалізувалися на крадіжках з автомобілів.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв'язків з громадськістю УМВС України в Полтавській області, упродовж грудня біля гіпермаркетів і торгових центрів сталося ряд крадіжок з автомобілів, звідки злодії забирали ноутбуки, магнітоли, мобільні телефони, гроші й інші цінні речі.

До складу першої групи входили троє жителів Кременчука. Друга група складалася з двох жителів Полтави. Вони встигли вчинити шість крадіжок.

Усіх зловмисників затримано і вони перебувають у СІЗО. Порушено низку кримінальних справ за ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка).