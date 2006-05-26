Учені відповіли на запитання, що було раніше - курка чи яйце

Нарешті вирішене питання, яке впродовж багатьох століть мучило людство: "Що було спочатку - курка чи яйце?". Команда дослідників з Великобританії, що складається з генетика, філософа і фермера, стверджує, що знайшла на нього відповідь.

Спочатку було яйце.

Пояснення грунтується на тому, що генетичний матеріал не змінюється протягом життя тварини. Тому перший птах, який в доісторичні часи розвинувся у те, що ми називаємо куркою, повинен був спочатку існувати як ембріон в яйці, стверджує професор Джон Брукфілд, фахівець з еволюційної генетики з Університету Ноттінгема, повідомляє CNN.

За його словами, організм в яєчній шкаралупі повинен був мати ту ж саму ДНК, що і курка, в яку він розвинувся. "Тому першою істотою, яку ми могли б недвозначно назвати представником даного біологічного виду, було це перше яйце, - додав він. - Таким чином, я вирішив, що спочатку було яйце".

Такий же висновок зробили його колеги по "яйцезнавству" - професор Девід Папінео з Лондонського королівського коледжу, і фермер Чарльз Борнс, що займається розведенням домашніх птахів.

Професор Папінео, що спеціалізується на філософії , погодився, що перша курка вилупилася з яйця, і це доводить, що перед куркою було яйце.

Він сказав, що люди помиляються, коли стверджують, ніби яйце виду, що мутував, визначається по "некурячих" батьках птаха.

"Я стверджував би, що це - яйце курчати, якщо усередині нього містилося курча, - сказав він. - Якщо кенгуру знесла яйце, з якого вилупився страус, то, звичайно, це буде страусине яйце, а не яйце кенгуру".

Чарльз Борнс, голова торгової асоціації "Британське курча" (Great British Chicken), сказав, що він також знаходиться в "прояєчному" таборі.

За його словами, "яйця були навколо, перш ніж з`явилася перша курка. Звичайно, вони, можливо, не були тими курячими яйцями, які ми бачимо сьогодні, але вони були яйцями".

Дебати, які допомогли вирішити це питання, організувала компанія Disney для просування випуску фільму "Курча Ципа" (Chicken Little) на DVD.

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