Духовий оркестр протестує під дверима мерії

5 січня під стінами мерії Черкас міський муніципальний духовий оркестр провів музичну акцію протесту проти своєї ліквідації.

Як передає кореспондент УНІАН, музиканти у рамках акції грали впродовж 10 хвилин.

На сесії Черкаської міськради 29 грудня депутати ухвалили рішення відмовитися від фінансування міського муніципального духового оркестру з міського бюджету. На рік колектив потребував фінансування з бюджету в сумі 1,5 млн. грн. Депутати вирішили спрямувати ці кошти на житлово-комунальне господарство, підтримку громадських організацій та утримання приміщень колишньої тютюнової фабрики.

На сесії директор департаменту бюджетної політики Черкаського міськвиконкому Наталія ДЖУГАН поінформувала, що фінансування оркестру залишили лише частково – щоб завершити процедуру попередження людей.

Як повідомила УНІАН директор колективу Валентина ЛИЧ, загалом в оркестрі грають 34 музиканти. Щорічно оркестр давав по 100 концертів, у його репертуарі сотні творів. Муніципальний духовий оркестр обслуговував понад 100 міських та обласних заходів. Більшість інструментів є власністю музикантів, за свої кошти вони купували і частину костюмів.

До учасників акції протесту з мерії ніхто не вийшов.