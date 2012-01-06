Біля Качанівської колонії, не покладаючи рук, трудиться народ...
11:58, 06 січня 2012Разное
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У Харкові навпроти входу до Качанівської виправної колонії №54, де знаходиться Юлія Тимошенко, пожежні служби шукають загоряння. А перед воротами колонії робітники комунального підприємства «Харківкомуночиствод» ремонтують каналізаційний колектор. Під стінами колонії триває акція прихильників Тимошенко, заборонена судом… (З інформаційних повідомлень від 5 січня)
- Біжать пожежники гасити возгораніє,
- Санстанція несеться – устранять чуму,
- Строїтєлі летять з лопатами і кранами –
- Всі, як один – в Качановську тюрму.
- Асенізатори повзуть в каналізацію,
- Електрики деруться на стовпи,
- Мчать повитухи, репортери з папарацями,
- Гробокопатєлі, екологи, попи…
- Сапери розміновують приміщення,
- Урологи пальпують простатит,
- Бетонщики цемент розмішують –
- Тут муха просто так не пролетить!
- Какіє демонстрації і мітинги?
- Ви що, не бачите, як трудиться народ!
- Тюрма – не мєсто для політики,
- Хто не согласєн, сам туда пойдьот!
Народна творчість, 5 січня 2012 року
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