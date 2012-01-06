Біля Качанівської колонії, не покладаючи рук, трудиться народ...

11:58, 06 січня 2012
Разное
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У Харкові навпроти входу до Качанівської виправної колонії №54, де знаходиться Юлія Тимошенко, пожежні служби шукають загоряння. А перед воротами колонії робітники комунального підприємства «Харківкомуночиствод» ремонтують каналізаційний колектор. Під стінами колонії триває акція прихильників Тимошенко, заборонена судом… (З інформаційних повідомлень від 5 січня)

  • Біжать пожежники гасити возгораніє,
  • Санстанція несеться – устранять чуму,
  • Строїтєлі летять з лопатами і кранами –
  • Всі, як один – в Качановську тюрму.
  • Асенізатори повзуть в каналізацію,
  • Електрики деруться на стовпи,
  • Мчать повитухи, репортери з папарацями,
  • Гробокопатєлі, екологи, попи…
  •  Сапери розміновують приміщення,
  • Урологи пальпують простатит,
  • Бетонщики цемент розмішують –
  • Тут муха просто так не пролетить!
  • Какіє демонстрації і мітинги?
  • Ви що, не бачите, як трудиться народ!
  • Тюрма – не мєсто для політики,
  • Хто не согласєн, сам туда пойдьот!

Народна творчість, 5 січня 2012 року

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