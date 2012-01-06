Біля Качанівської колонії, не покладаючи рук, трудиться народ...

У Харкові навпроти входу до Качанівської виправної колонії №54, де знаходиться Юлія Тимошенко, пожежні служби шукають загоряння. А перед воротами колонії робітники комунального підприємства «Харківкомуночиствод» ремонтують каналізаційний колектор. Під стінами колонії триває акція прихильників Тимошенко, заборонена судом… (З інформаційних повідомлень від 5 січня) Біжать пожежники гасити возгораніє,

Санстанція несеться – устранять чуму,

Строїтєлі летять з лопатами і кранами –

Всі, як один – в Качановську тюрму.



Асенізатори повзуть в каналізацію,

Електрики деруться на стовпи,

Мчать повитухи, репортери з папарацями,

Гробокопатєлі, екологи, попи…



Сапери розміновують приміщення,

Урологи пальпують простатит,

Бетонщики цемент розмішують –

Тут муха просто так не пролетить!



Какіє демонстрації і мітинги?

Ви що, не бачите, як трудиться народ!

Тюрма – не мєсто для політики,

Хто не согласєн, сам туда пойдьот! Народна творчість, 5 січня 2012 року

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