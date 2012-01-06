Міліція розшукує свідків смертельного ДТП на Хмельниччині

Міліція Хмельницької області розшукує свідків резонансної дорожньо-транспортної пригоди зі смертельним наслідком, що сталася 31 грудня 2011 року на автодорозі Гусятин-Городок поблизу с. Вільхівці Чемеровецького району.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне звернення оприлюднено на сайті Управління МВС України у Хмельницькій області.

“Шановні громадяни, звертаємося до всіх, хто був свідком цієї аварії, з проханням надати інформацію, яка допоможе встановити детальні обставини ДТП. Конфіденційність гарантуємо”, - сказано у зверненні.

Як повідомляв УНІАН, 31 грудня 2011 року у Хмельницькій області автомобіль Toyota Land Cruiser зіткнувся з автомобілем ВАЗ. Внаслідок ДТП один пасажир ВАЗа загинув, водій та інший пасажир травмовані. Водій автомобіля Toyota з місця події зник.

1 січня 2012 року у тернопільських інтернет-виданнях з’явилася інформація, що у нібито у тому Toyota Land Cruiser перебував голова Тернопільської ОДА Валентин ХОПТЯН, який разом зі своєю дружиною їхав на Новорічні свята у Чемеровецький район Хмельницької області.

2 січня прес-служба ТОДА спростувала цю інформацію і наголосила, що В.ХОПТЯН разом із дружиною з 31 грудня перебував у родичів на Київщині.

3 січня Сектор зв’язків з громадськістю Управління МВС України у Хмельницькій області повідомив, що на Toyota Land Cruiser був виписаний тимчасовий реєстраційний талон, виданий Тернопільській облдержадміністрації. За попередніми даними, автомобіль, який належить одній із комерційних структур, деякий час перебував у користуванні Тернопільської ОДА, але договір оренди було розірвано і його повернуто власникам, повідомило УМВС.

За фактом ДТП порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

5 січня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ дав доручення міністру внутрішніх справ Віталію ЗАХАРЧЕНКУ вжити вичерпних заходів щодо об’єктивного розслідування кримінальної справи, порушеної за фактом ДТП на Хмельниччині.

Того ж дня в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України повідомили, що кримінальну справу за фактом дорожнього-транспортної пригоди на Хмельниччині, яку ЗМІ пов’язували з губернатором Тернопільської області В.ХОПТЯНОМ, передано до Головного слідчого управління МВС України.