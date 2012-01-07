Молоді чоловік і жінка загинули через чадну пічку

Трагедія в Сімферопольському районі

У Криму молоді чоловік і жінка померли внаслідок порушення правил експлуатації пічного обладнання. Про це УНІАН повідомили в прес-службі кримського Управління МНС. Інформація про отруєння чадним газом у селищі Молодіжне Сімферопольського району надійшла до рятувальників 6 січня від лікарів «швидкої допомоги». Загинули 26-річний чоловік і 24-річна жінка. Обставини трагедії з'ясовуються.

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