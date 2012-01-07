Молоді чоловік і жінка загинули через чадну пічку
14:22, 07 січня 2012Разное
1516 0
Трагедія в Сімферопольському районі
У Криму молоді чоловік і жінка померли внаслідок порушення правил експлуатації пічного обладнання.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі кримського Управління МНС.
Інформація про отруєння чадним газом у селищі Молодіжне Сімферопольського району надійшла до рятувальників 6 січня від лікарів «швидкої допомоги».
Загинули 26-річний чоловік і 24-річна жінка.
Обставини трагедії з'ясовуються.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter