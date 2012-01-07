Молоді чоловік і жінка загинули через чадну пічку

14:22, 07 січня 2012
Разное
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Трагедія в Сімферопольському районі

У Криму молоді чоловік і жінка померли внаслідок порушення правил експлуатації пічного обладнання.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі кримського Управління МНС.

Інформація про отруєння чадним газом у селищі Молодіжне Сімферопольського району надійшла до рятувальників 6 січня від лікарів «швидкої допомоги».

Загинули 26-річний чоловік і 24-річна жінка.

Обставини трагедії з'ясовуються.

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