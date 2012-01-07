Священик відкрив у церкві тату-салон

Священик з Мічігану Стів Бентлі відкрив у своїй церкві тату-салон, пише Лента.ру з посиланням на місцеве видання. Таким чином він сподівається залучити до церкви тих, хто почувається ніяково в традиційній церковній обстановці.



На думку священика, татуювання нешкідливі з точки зору моралі. "Татуювання - повноцінний вид мистецтва в сучасній культурі. Мені не здається правильним неодмінно пов'язувати татуювання з вживанням наркотиків і порнографією", - вважає він. У самого Бентлі два татуювання, одне з яких він зробив у церковному салоні.



За словами Бентлі, його церква не зовсім традиційна, але вона прагне зайняти місце в житті людей і якось їх змінити. Як повідомляє Associated Press, кількість постійних парафіян церкви налічує близько тисячі осіб, а служби на вихідні відвідують до 500 осіб. Як випливає зі слів Бентлі, тату-салон привертає людей, проте не всі вони, відвідавши його, заходять до церкви.



Крім тату-салону, священик також використовує будівлю церкви в інші нестандартні способи - наприклад, він дозволяє проводити в ній бої без правил і використовувати як автомайстерню. "Навіщо потрібний будинок на мільйон доларів, якщо його використовують лише кілька разів на тиждень? Це марна трата часу, відведеного нам богом. Ми намагаємося приносити користь суспільству", - заявив Бентлі.