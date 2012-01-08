«Шкода» на смерть збила чоловіка
12:59, 08 січня 2012Разное
2095 0
ДТП на Житомирщині
У Житомирській області водій автомобіля збив на смерть чоловіка.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДАІ у Житомирській області, ДТП сталося вчора близько 17.00 на 16-му кілометрі автодороги Житомир - Могилів-Подільський.
Водій автомобіля «Шкода» збив 56-річного жителя села Вертокиївка Житомирського району.
За даним фактом правоохоронцями проводиться перевірка.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter