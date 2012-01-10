У центрі Донецька перекинувся автомобіль: є жертви (додані фото)

14:45, 10 січня 2012
Разное
4849 0

«Шевроле» врізався у рекламний щит

Сьогодні в центрі Донецька внаслідок дорожньо-транспортної пригоди одна людина загинула, ще четверо травмовані.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі управління ДАІ в Донецькій області.

Згідно з повідомленням, ДТП сталася близько 6-ї ранку у Ворошиловському районі Донецька на вул. Артема, напроти готелю «Україна». За попередньою версією, 20-річний водій автомобіля «Шевроле Лачетті» не вибрав безпечну швидкість руху, виїхав за межі проїжджої частини і скоїв наїзд на металеву основу рекламного щита і два дерева. Внаслідок удару автомобіль перекинувся.

Водій загинув на місці, а ще четверо пасажирів автомобіля дістали травми різного ступеня тяжкості і були доставлені в лікарню.

Аби витягти водія і пасажирів із салону автомобіля працівникам МНС, прибулим на місце аварії, довелося застосовувати спеціальні технічні засоби. За фактом ДТП проводиться розслідування.

Фото ДАІ

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter