Хто плюнув фарбою в обличчя Президента і що йому за це буде?

Спочатку відзначився Чернігів. Перед Новим роком чернігівська національно налаштована молодь на великоформатній фотографії гаранта намалювала криваву пляму. До незадоволених жителів Чернігова приєднався Львів.

Тамтешні націоналісти 5 січня змалювали фарбою не що-небудь, а новорічне привітання гаранта Конституції. Губернатор видав нервове розпорядження, зваливши вантаж відповідальності за ймовірні повторення на глав райадміністрації Львова. Але губернатор міг не хвилюватися. "Бандерівці" живуть не тільки в Львові. У Рівному теж стався акт неповаги до президентської особи. Його світле лице на біл-борді якраз 7 січня тут зазнало зміни. Естафету з політичного пейнтболу продовжив Київ. Теж замазали та-а-аку людину! Ну що з киян візьмеш? Вони ж "помаранчеві". Думаю, що справжнім ударом для гаранта став вимазаний його портрет в індустріальному Запоріжжі. Ви колись слухали народних депутатів України із Запоріжжя? - Це ж найвідданіші бійці президентського війська! Запоріжжя, вимазавши ВФЯ, не на портрет плюнуло, а плюнуло просто в президентську душу. І замкнула це коло міст, що демонструють почуття до батька нації, Іршава Закарпатської області.

Влада відреагувала на осквернення портретів порушенням серії кримінальних справ. Як шукатимуть винуватих – невідомо. Спочатку говорили, що нібито плюнути фарбою в Президента вирішили автономні праві. Як шукати цю напівлегальну організацію – невідомо, рідко виходять з акціями, якщо виходять - то в масках, по телефону зв'язок не підтримують, тільки через соціальні мережі. Так, і навряд чи це стане єдиною акцією протесту. Але характерна прикмета часу: перед Новим роком вся Україна об'єдналася навколо ідеї «зіпсувати вигляд» Президента.

Маша Міщенко