Ніколи ще очікування девальвації гривні не були такими високими

Зростання обсягу готівкової валюти в обігу на фінансовому ринку України зачаровує і лякає. В умовах, коли долар, а тим більше євро, в глобальному масштабі «проклинають» всі, кому не лінь, у нашій країні навпаки - дана валюта сприймається як «рятівне коло». Згідно з експертною оцінкою, в Україні знаходиться в обігу близько 75 млрд. готівкової валюти. Тільки за 2011 рік її було куплено на 13,4 млрд. доларів більше, ніж продано. За підсумками минулого року нетто-купівля готівкової валюти майже в 2,5 рази перевищила результат 2010-го. 2008 рік, ознаменований початком кризи, не вдається перевершити - покупка валюти перевищила продаж на 14 млрд. дол.

Попит на валюту почав зростати з початку 2011 року. Тільки за січень-лютий нетто-купівля склала 2,2 млрд. дол. Навесні «інтерес» трохи спав – валюти купили всього на 2,7 млрд. дол. більше, ніж продали. Між тим, ситуація влітку порушила традиції. Як правило, в цю пору року попит на готівкову валюту падає, що цілком закономірно - населення більше витрачає, ніж накопичує. Але за літні місяці 2011 року нетто-купівля готівкової валюти була на рівні 2,9 млрд. дол., у той час як за аналогічний період 2010 року даний показник склав лише 699 млн. дол.

Вересень 2011 став «Рубіконом». Тільки за цей місяць покупка перевищила продаж на 2 млрд. дол. Саме тоді Нацбанк ввів «паспортизацію» обмінних операцій, щоб утримати ситуацію під контролем. І це дало свій ефект. Уже в жовтні нетто-купівля готівкової валюти склала 1,4 млрд. дол. Всього ж за жовтень-грудень купили готівкової валюти майже на 3,5 млрд. дол. більше, ніж продали. За аналогічний період 2010 року нетто-купівля склала 5,5 млрд. дол. Таким чином, «паспортний режим» дозволив «зекономити» мінімум один мільярд доларів.

І все ж, дивно виглядає скуповування готівкової валюти в 2011 році. За підсумками року курс гривня/долар фактично залишався стабільним, спостерігалося неістотне його коливання. Будь-які спроби підірвати курс різко погашалися інтервенціями НБУ. Правда, при цьому регулятору довелося пожертвувати золотовалютними резервами. Тільки за вересень-грудень вони скоротилися на 6,4 млрд. дол. І якщо раніше ставилася мета збільшити загальний обсяг золотовалютних резервів до 40 млрд. доларів, то тепер - хоча б утримати на рівні 25 млрд. дол.

У 2012 році потрібно буде погасити перед нерезидентами за раніше отриманими кредитами і запозиченнями близько 6,5 млрд. доларів боргу. Крім того, на тлі неблагополучної ситуації на світових товарних ринках цього року, навряд чи дефіцит зовнішньої торгівлі України складе менше 10 млрд. доларів. Частково відтік валюти повинен компенсувати її приплив в рамках Євро-2012. Складно спрогнозувати «дохід» від проведення європейського футбольного чемпіонату, швидше за все, він складе 1 млрд. дол. Є ще надія на відновлення співпраці з МВФ, або кредити російського уряду. У будь-якому випадку, Україні в цій ситуації не доводиться вибирати, будь-які позики будуть сприятливо сприйняті українським керівництвом. Для утримання золотовалютних резервів вони необхідні і як можна більше.

Є надія і на валютні ОВДП, які можуть істотно поліпшити ситуацію з резервами і погашенням боргів. Фактично за рахунок їх розміщення Мінфін зміг погасити свої зовнішні борги в грудні. Це продемонструвало, як можна використовувати дані цінні папери для розрахунків за зовнішніми позиками, а також за російський природний газ.

На поточний момент загальна кількість валютних вкладів населення в комерційних банках складає близько 18,4 млрд. доларів. Якщо навіть частково ці кошти будуть використані для купівлі валютних ОВДП, то розрахуватися за зовнішніми боргами можна без задіяння золотовалютних резервів. Але тільки за умови, що населення не буде вилучати свої вклади.

І остання надія українського фінансового ринку - валюта, яка надходить в країну від гастарбайтерів. Її обсяги тільки за 9 місяців минулого року досягли 5,1 млрд. дол. За оцінкою експертів, загалом дані за 2011 рік складуть близько 8 млрд. дол., і це без урахування неофіційних каналів надходжень. Саме ці гроші зараз забезпечують стабільний приплив валюти до України, перевищуючи суми інвестицій. У той же час, цю валюту не потрібно повертати за кордон, вона може бути спокійно проконвертована на внутрішньому ринку.

2012 змусить українців дуже уважно стежити за валютним курсом. Ніколи ще очікування девальвації гривні не були такими високими. Причому стабільний курс вже не грає заспокійливу роль, швидше навпаки, виступає головним фактором прогнозованого обвалу національної валюти.

Олександр Охріменко, кандидат економічних наук, президент Українського аналітичного центру (для УНІАН)