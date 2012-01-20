Хто не може пробачити Луценку - Колесников, Ахметов чи Президент?

Вчорашній день був особливий. Богоявлення. Велике свято, що замикає коло Різдвяних святкувань. Люди вмивалися водохресною водою. А дружина Юрія Луценка Ірина вмивалася слізьми в Печерському суді, цинізм якого досяг свого апогею. Чотирнадцять годин судового засідання. П`ять викликів швидкої допомоги. Численні відмови судді перенести засідання хоча б на день, щоб якось полегшити фізичні страждання підзахисного. Луценко спочатку стоїть (сидіти не може, суддя дозволив), потім лежить на лаві.



«Підсудному так погано? Перенести засідання не можемо. Але ось перерву для прийому ліків зробимо», - вирішили судді. «Ваша честь, це просто скотство», - Ірина плаче і щоб заспокоїться, виходить. Луценко вибачається за емоційність дружини.



Новини про судовий процес над екс-міністром стали однотипними - черговий сімдесят четвертий за ліком свідок став на бік обвинуваченого: «При святкуванні Дня міліції бюджетні гроші не використовувалися».



У мене на столі лежить програмка концерту, присвяченого святкуванню Дня міліції в цьому році новою владою. Шикарне свято, серед артистів: Моїсеєнко з Данильцем, Гарік Кричевський, Пономарьов, Білик. Я набрала мобільний телефон режисера, який влаштовує свята такого масштабу для різних осіб і різних структур більше десяти років. Попросила його прикинути вартість сцени, світла, суми гонорарів артистам. Сума майже втричі перевершує 360 тисяч гривень «зловживань», витрачені на аналогічні святкування МВС під час перебування Луценка міністром.



Іноді мені здається, що суспільство перейшло больовий поріг, і ми немовби звикаємо до того, що в країні є політичні в`язні, і що влада може робити з ними, що захоче. Але ці в`язні, вони все одно дають про себе знати. Такі нагадування - листи Луценка із СІЗО. І не боїться ж писати, зараза... Є ще фотографії з його нездоровим, дедалі більшим рум`янцем, документальне підтвердження погіршення стану. Хто нагинає суд? Президент? Адже Юрій Луценко відверто розповідав усе, що знав про «непросту долю і специфічне минуле» його оточення? Чи Ахметов не може пробачити БТР в офісі кампанії? А може, Колесников? Начебто все в нього добре - навіщо мститися так нещадно? На сайті Самооборони епіграфом висить фраза Махатми Ганді: «Прощання є властивістю сильного». Махатми Ганді в нашій владі немає...



Сьогодні Юрія Луценка не привезли до суду. А в УНІАН прийшли адвокати Луценка і адвокати свідків, які проходять у справі Луценка, та дружина Ірина.



Ірина стояла в коридорі, чекаючи, коли закінчиться попередня прес-конференція.



- Як Юрій Віталійович? - питаю.



Вона, роблячи над собою зусилля, зупиняє своє бажання заплакати. Але сльози стоять у неї в очах і зараз і потім - під час прес-конференції. Вона з точністю медика описує симптоми, діагнози, медичні призначення.



- З 6 січня у нього постійні напади болю, ми дуже боїмося, щоб не сталося крововиливу в черевну порожнину. Я прочитала, що в Сумах, людина, яка страждає панкреатитом, помер на допиті. «Швидка» констатувала, що це був спалах панкреатиту. Юра - терплячий, він не розпускає соплі, хоч би як погано йому було. Але я бачу, що йому погано, коли він підтягує коліна до грудей, бачу, як червоніє. За весь час процесу він весь час на но-шпі. Ну приймає ще вітамінний комплекс. При всіх його хворобах не мати комплексного лікування - небезпечно. Він тримався, ви знаєте, він дуже не хотів спекуляцій на тему: вся опозиція захворіла. Але це болісно бачити, як йому погано ...



Починається прес-конференція. Я вважала, та й вважаю, що всі адвокати - хитрі жуки. І хоча вони роблять благородну справу, але їх красномовство на зразок красномовства тамади, в них однаково мало почуття, і однаково багато звички. Сьогодні я бачила відверто схвильованих адвокатів. Бувалі Олексій Баганець та Ігор Фомін ледь стримували свої почуття.



- Я працюю в юриспруденції тридцять чотири роки, - говорив Олексій Баганець. - Я вперше зіткнувся з таким беззаконням. Луценко викликали «швидку» ще до початку засідання. Він сказав, що йому погано, він сидів скорчений. Потім попросив дозволу стояти. Ми просили відкласти засідання. Але йому викликали «швидку». Одна «швидка» була від МВС і стояла під судом, друга «швидка» була від міського відділу охорони здоров`я. Ніяких медичних документів працівниками обох бригад (швидкої допомоги) не було надано ані Луценку, ані захисникам. Може, вони надавали якийсь медичний документ суду, але суддя заявив, що ніяких медичних документів складено не було, і начебто з усного погодженням цих працівників швидкої медичної допомоги з Луценком можна було проводити процесуальні дії в залі судового засідання. Йому ще кілька разів викликали «швидку»... Потім він просто ліг на лавку. Вчорашнє судове засідання тривало до 23.30. Це прояв приниження людини, до нього були застосовані тортури... Ці дії підпадають під знущання...



Ігор Фомін, один з найуспішніших у Києві адвокатів, просто звернувся до журналістів, як до останньої інстанції:



- Вчора ми просто не знали, що робити. У адвоката рідко бувають моменти, коли він усвідомлює своє безсилля. Вчора був такий момент. Адвокат працює в системі, де є якісь правила. Бо якщо не буде правил, то неможливо здійснювати захист. Те, що відбувалося вчора, виходить за рамки будь-яких порушень, які взагалі можливі не тільки в системі, а й у звичайних людських цінностях. Ми справу слухаємо більше року. Це був перший випадок, коли Юрій Луценко попросив медичної допомоги. Він тривалий час не хотів, щоб адвокати і друзі звертали на це увагу. І тут вперше він був змушений просити допомоги. Йому вкололи знеболювальне, і він просив перенести слухання на один день. Він просив всього один день, оскільки ми слухаємо цю справу з ранку до вечора. Ми звертаємося до суду, ми просимо припинити. Ні. Який сенс у тому, щоб до 24-ї години тримати людей на судовому засіданні? Це не можна назвати інакше як садизмом і знущанням над людиною. Вчора винесено вирок правосуддю в Україні. Воно жорстоке. Воно не поважає своїх громадян.



- Посол Франції з прав людини Франсуа Зімере говорив зі мною після засідання, - розповідала Ірина. - Він сказав, що побачив невинну людину в клітці. Він жахнувся від того, що відбувається.



Уповноважена з прав людини Ніна Карпачова у травні звернулася до Печерського суду з проханням змінити запобіжний захід. Але в цілому вона займає стриману позицію. Коли хтось із журналістів поставив питання про Карпачову, Ігор Фомін дипломатично став говорити, що розраховує на її підтримку, інші учасники прес-конференції втомлено й розчаровано посміхалися. А оператори і фотографи, сміючись, стали відтворювати характерний жест з фотографії Карпачової, який обійшов всі українські газети.



Адвокати Луценка і адвокати інших свідків процесу почали розповідати про дрібні та великі капості процесу. Про те, як вони просять суддів перенести допит свідка на годину раніше або пізніше у зв`язку з тим, що у них є інші справи, а їм відмовляють. Про те, що вони викликають свідків на дев`яту ранку, а їх запрошують до зали засідання на шосту вечора. Про те, що свідкам, які не витримують десятигодинного очікування, надають медичну допомогу, і про те, як вони розповідають про колосальний тиск на досудовому слідстві.



Останнім запитанням журналістів було: навіщо потрібні щоденні довгі засідання, чому так поспішає суд? Відповіла на це запитання Ірина.



- Євросуд ось-ось видасть рішення за скаргою Юрія Луценка. Влада знає, що на виході це рішення, і що воно буде на нашу користь. Це буде перший в Україні прецедент, коли людину не засудили, а Європейський суд сказав відпустити. Як напередодні виборів такого харизматичного політика можна залишити на волі? Зрозуміло, що вони поспішають.



Маша Міщенко



