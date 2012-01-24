Голову МЗС усунули за дописи в інтернеті

Повідомлення з Румунії

МіністрзакордоннихсправРумуніїТеодорБаконсківідстороненийвідпосади- у зв'язкуз образливимивисловлюваннями, допущениминим на адресуучасниківакційпротестувкраїні,повідомляєРадіоСвобода.



У своємублозінаминулому тижніБаконскіназвавдемонстрантів "неробами", атакож "капраламиілейтенантами" арміїколишньогопрезидентаРумуніїІонаІлієску.



Рішенняпро відставкуміністраприйняв прем'єр-міністр РумуніїЕміль Бок.Баконскідізнавсяпро нього,перебуваючивБрюсселіна зустрічіміністрів закордоннихсправкраїнЄС.Остаточнерішення повиненприйнятипрезидентРумуніїТраянБасеску.

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