Голову МЗС усунули за дописи в інтернеті
06:37, 24 січня 2012Разное
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Повідомлення з Румунії
МіністрзакордоннихсправРумуніїТеодорБаконсківідстороненийвідпосади- у зв'язкуз образливимивисловлюваннями, допущениминим на адресуучасниківакційпротестувкраїні,повідомляєРадіоСвобода.
У своємублозінаминулому тижніБаконскіназвавдемонстрантів "неробами", атакож "капраламиілейтенантами" арміїколишньогопрезидентаРумуніїІонаІлієску.
Рішенняпро відставкуміністраприйняв прем'єр-міністр РумуніїЕміль Бок.Баконскідізнавсяпро нього,перебуваючивБрюсселіна зустрічіміністрів закордоннихсправкраїнЄС.Остаточнерішення повиненприйнятипрезидентРумуніїТраянБасеску.
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