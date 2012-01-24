Депутата шокували 12 смертей, у яких звинувачують «Доктора Пі»

Народний депутат України Ірина БЕРЕЖНА (фракція Партії регіонів) заявила, що ініціюватиме створення у Верховній Раді України Тимчасової слідчої комісії з контролю за розслідуванням справи Андрія СЛЮСАРЧУКА, який відомий як «Доктор Пі».

Як передає кореспондент УНІАН, про це депутат заявила сьогодні на круглому столі «Доктор Пі»: аферист чи маніяк-вбивця?» в Інституті Горшеніна.

І.БЕРЕЖНА сказала: “Я ініціюватиму створення Тимчасової слідчої комісії в парламенті для того, щоб не дати анінайменшого шансу цю історію якимсь чином перекваліфіковувати і допустити будь-які варіанти, навіть через визнання неосудності”.

За словами депутата, не можна допустити, щоб “ця людина не понесла заслужену відповідальність”. “Я як юрист, звичайно, не можу зараз ярлики вішати і говорити, що він – вбивця, і стверджувати це до остаточного рішення суду, але особисто у мене факти, викладені в журналістському розслідуванні (йдеться про розслідування газети «Экспресс» - УНІАН) жодних сумнівів не викликають, і я як громадянин їм довіряю”. За словами І.БЕРЕЖНОЇ, ще більше її «як юриста шокує те, що цю історію намагаються перекваліфіковувати просто в шахрайство, у фальсифікацію диплома, і ніхто не порушує питання про те, що 12 смертей - це те, що ми знаємо, і, можливо, ще багато того, що не вдалося під час розслідування з`ясувати”.

І.БЕРЕЖНА зазначила, що як член Комітету ВР з питань правосуддя, як юрист вона “готова надати юридичний супровід і підтримку всім постраждалим сім`ям, щоб під час розслідування жоден факт не був під сукно захований і щоб в судах і скрізь вони одержали грамотну юридичну підтримку”.

Депутат заявила також, що направить депутатський запит до правоохоронних органів у цій кримінальній справі.

Заслужений лікар України, доктор медичних наук Ольга БОГОМОЛЕЦЬ під час круглого столу зазначила, що головні лікарі, які допустили «людину без медичної освіти до операційного столу», порушили закон, і вони мають нести відповідальність. За її словами, виникає питання: чому це сталося. Вона не виключає, що «або був дзвінок від високопоставлених осіб, або з управління охорони здоров`я конкретної області, щоб запустили його в операційну».

О.БОГОМОЛЕЦЬ назвала «Доктора Пі» «експериментатором»: «Він експериментатор, при чому - експериментатор системний, який експериментував над нашим суспільством: «а що ще тут можна безкарно зробити?”. При цьому вона зазначила, що “були люди, зацікавлені мати цього шахрая”, оскільки незрозуміло, яким чином він одержував медичні звання.

Президент Gorshenin Group Вадим ОМЕЛЬЧЕНКО сказав, що виникає питання: який шлях має пройти доктор «для того, щоб двічі потрапити в указ Президента – причому, одним із цих указів присуджується державна премія за заслуги в галузі, а іншим указом створюється профільний іменний інститут за бюджетні кошти, і це робиться указом Президента - один указ за підписом Віктора ЮЩЕНКА, а другий - за підписом Віктора ЯНУКОВИЧА».

Як повідомляв УНІАН, А.СЛЮСАРЧУКА обвинувачують в підробленні дипломів про закінчення низки вищих навчальних закладів, зокрема й російського медичного університету.

Кілька років тому в ЗМІ з`явилася серія публікацій про феноменальні здібності А.СЛЮСАРЧУКА, який відтворював по пам`яті великі обсяги інформації, зокрема, 30 мільйонів цифр в числі «Пі» після коми, вигравав шахові партії у комп`ютера, цитував напам`ять текст з будь-якої сторінки «Кобзаря» і проводив обчислення з числами астрономічного розміру. А.СЛЮСАРЧУК також, назвавшись нейрохірургом, лікував хворих людей.

А.СЛЮСАРЧУК став лауреатом Державної премії України, йому було присвоєно звання професора.

Проте в результаті розслідування газети «Экспресс» з`ясувалося, що А.СЛЮСАРЧУК - самозванець, у якого немає ні диплома медичного вишу, ні вищої освіти. За даними ЗМІ, він калічив десятки людей, зафіксовано, як мінімум, три смертельні випадки.

Стосовно А.СЛЮСАРЧУКА львівська міліція порушила 2 кримінальні справи - за підозрою в шахрайстві та за підозрою у використанні підроблених документів.

16 січня 2012 року А.СЛЮСАРЧУКУ суд продовжив термін утримання у Львівському СІЗО ще на два місяці – до 14 березня.