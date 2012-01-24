Лабораторія «Зроби себе сам» запроваджує нову послугу
19:41, 24 січня 2012Разное
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Допоможе створити справжню команду
Лабораторія «Зроби себе сам» в УНІАН запроваджує нову послугу для корпоративних клієнтів.
Відтепер в Лаборіторії «Зроби себе сам» можна замовити спеціально підготований тренінг, семінар, workshop, майстер-клас тощо.
Окрім класичних економічних, управлінських, бухгалтерських, фінансових тренінгів Лаборіторія «Зроби себе сам» пропонує творчі семінари та майстер-класи, які допоможуть працівникам розкрити себе перед колегами, побачити в присутніх не просто співробітників, а товаришів та створити справжню команду.
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