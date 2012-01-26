У Росії вигадали "наномітинг"
04:28, 26 січня 2012Разное
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Поліція питає, що робити
У Барнаулі(РФ) поліціяпопросилапрокуратуруроз'яснити, чи можна залучитивласниківіграшок,використаниху такзванихнаномітінгах"Зачеснівибори", до адміністративноївідповідальності.
У січні,повідомляєРадіоСвобода,вмісті пройшлидві такіакції -вних"беруть участь" лишеіграшки таплакати.Засловамиорганізаторів мітингу,ідею вонизапозичилиу містаАпатіти.У поліціїзазначають,що покине можутьдатиточнуправовуоцінку новійформіпротесту, незнають, чи вважатитакі акціїнесанкціонованими, якщо небуло попередньоїдомовленостіміжорганізаторами таміською владою.
Якщопрокуратуравідповість,що дозвілнапроведення тих наномітингів, вжевідбулися,був потрібний,власникаміграшокзагрожуєштрафдо півтори тисячірублів.
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