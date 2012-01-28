Україна скасувала квоти на імпорт автомобілів з Узбекистану

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (МКМТ) 23 січня прийняла рішення про скасування здійснених Україною заходів у відповідь на дискримінаційні дії Республіки Узбекистан щодо законних прав і інтересів суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України при реалізації легкових автомобілів українського походження на ринку Узбекистану.

Про це сказано в повідомленні МКМТ, опублікованому в газеті «Урядовий кур'єр».

Відмова від обмежувальних заходів пов'язана з врегулюванням в Узбекистані питань реалізації українських автомобілів.

Нагадаємо, 30 червня 2011 р. МКМТ на черговому засіданні встановила, що Узбекистан ввів різні ставки акцизного збору для автомобілів походженням з Республіки Узбекистан, Російської Федерації і з третіх країн (зокрема України). При середній вартості легкового автомобіля на рівні 6,696 тис. дол. розмір акцизного збору для України склав 69,9% митної вартості, для Росії - 5% митної вартості, для Республіки Узбекистан - 29%.

Таким чином, розмір акцизного збору при імпорті автомобілів з України майже в 14 разів перевищує суму акцизного збору з російських автомобілів і в 2,4 рази перевищує суму акцизного збору з легкових автомобілів, вироблених в Узбекистані, що суперечить угоді про вільну торгівлю між двома країнами від 29 грудня 1994 р. Комісія рекомендувала Кабінету міністрів України прийняти у відповідь заходи у вигляді встановлення квот на імпорт автомобілів з Узбекистану.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі рекомендувала Кабміну ввести квоту на імпорт легкових автомобілів з Узбекистану з об'ємом двигуна до 2,2 л терміном на три роки в розмірі трьох автомобілів на рік.

Після чого Кабінет міністрів України з 15 листопада 2011 р. терміном на три роки ввів режим ліцензування і встановив квоти на імпорт легкових автомобілів походженням з Республіки Узбекистан у розмірі трьох автомобілів на рік. Квотування автомобілів вводилося до 14 листопада 2014 року включно.

В Україну з Узбекистану поставляються автомобілі Daewoo Matiz і Daewoo Nexia.