У Рівному померла постраждала у масштабному ДТП 15-річна дівчинка

Лікарям не вдалося врятувати життя 15-річної дівчинки, яка потрапила до Рівненської міської лікарні після автокатастрофи, що сталася поблизу Рівного 19 січня, внаслідок якої тоді загинуло 9 осіб.

Вона померла в суботу, 28 січня, повідомив кореспонденту УНІАН виконуючий обов’язки головного лікаря центральної міської лікарні Рівного Володимир ЧЕРНИШ.

За словами медика, дівчинка отримала в ДТП дуже тяжкі травми. Лише старання лікарів та сучасне медичне обладнання допомогли продовжити їй життя, додав він.

Щодо стану здоров’я решти постраждалих у ДТП, які наразі лікуються в медичному закладі, то, як стверджує В.ЧЕРНИШ, він є задовільним. Він сподівається, що наступного тижня окремих потерпілих буде виписано з лікарні.

Як повідомляв УНІАН, увечері 19 січня на під`їзді до Рівного сталося зіткнення мікроавтобуса Volkswagen, що перевозив 17 пасажирів, з вантажним автомобілем Renault. В результаті ДТП тоді загинули 9 осіб (в тому числі одна дитина), а також 8 осіб (із них шестеро дітей) з травмами різного ступеня тяжкості були госпіталізовані.