У понеділок, 6 лютого відновлять роботу усі загальноосвітні, середньотехнічні та вищі навчальні заклади І-ІІ рівня акредитації комунального підпорядкування.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міськдержадміністрації.

Тимчасове призупинення навчання в освітніх закладах столиці оголосили у зв’язку із сильним зниженням температури в Києві. Протягом минулого тижня показники ртутного стовпчика сягали -28º С вдень та до -35º С вночі.

«Нам природа влаштувала екзамен, який ми обов’язково повинні витримати і скласти з позитивною оцінкою. Тільки-но завершились снігопади, як вдарили морози. Давно уже не було такого, щоб температура знижувалася до -30-35 градусів за Цельсієм. Тому ми змушені були відпустити всіх наших дітей, зі шкіл та ПТУ», – прокоментував своє розпорядження голова КМДА Олександр ПОПОВ.

За прогнозами Українського Гідрометцентру, вже у понеділок у столиці значно потеплішає.

Як саме надолужувати пропущені уроки, районні управління освіти визначаться до 13 лютого. Також їм доручено суворо контролювати виконання температурного режиму у школах, інформує прес-служба КМДА. Відповідний наказ підписала сьогодні начальник Головного управління освіти і науки Віра ГОРЮНОВА.

У Головному управлінні освіти і науки продовжує працювати оперативний штаб. Його мета – координація діяльності навчальних закладів в умовах зниження температури. Контакти штабу: 272-04-82.

У КМДА зауважили, що під час «вимушених» канікул у всіх навчальних закладах столиці провели енергоаудит. Комунальні служби виявляли та ліквідовували недоліки в опаленні шкіл, нині усі навчальні заклади столиці готові продовжити роботу.