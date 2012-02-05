Іноземні хури п'ять годин блокували рух на трасі Чернівці – Київ

У Хотинському районі Чернівецької області через негоду співробітники ДАІ спільно з дорожніми службами понад 5 годин через сильні заметілі та ожеледь розблоковували рух іноземних хур.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління Державтоінспекції УМВС України в Чернівецькій області, в селі Недобоївці Хотинського району працівники ДАІ організували розблокування автодороги великоваговими автомобілями з Болгарії, Туреччини, Росії, які не змогли подолати підйом. На допомогу були викликана додаткова дорожня техніка.

Крім того, за повідомленням УДАІ, складна ситуація також виникла на дорожньому підйомі в урочищі «Рингач» на Хотинщині, де тимчасово вийшла з ладу підсипна техніка. В організації руху на цій ділянці взяв участь екіпаж з обслуговування одного із стаціонарних постів ДПС. Спільними зусиллями разом з працівниками дорожньої служби, з використанням ручного реманенту, вдалось вивільнити з снігового полону чотири великовантажні транспортні засоби.

У зв`язку з холодами Державтоінспекція Буковини звернулася до водіїв з невеликим стажем керування по можливості взагалі утриматися від поїздок.