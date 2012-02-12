Нью-йоркським покоївкам видадуть засоби захисту від клієнтів
Вимогу включили до контракту
ПокоївкамготелівНью-Йоркароздадутьсигнальніпристрої, яківонизможутьвикористовувативразі нападунанихклієнтів.Про це,як повідомляєAgence France-Presse, заявилапрес-секретарАсоціаціїготелівНью-ЙоркаЛізаЛінден.
Такі пристроїбудуть виданітакож іншимпрацівникамготелів, якіповиннівходитив номериклієнтів.Цеобумовлено вновомусемирічномуконтракті,якийАсоціаціяготелівНью-Йоркаукладе зпрофспілками.Рададиректорівасоціаціїодноголосносхвалила цейконтракт3 лютого.Профспілкипроголосуютьзанього13 лютого.
Представникпрофспілкипрацівниківготелів, словаякого наводитьCBS New York, пояснив,що пристроїбудуть схожінаті,яківикористовуютьсамотні літнілюди,щобподатисигналпро допомогу.
Лінденне сталапов'язуватиподібнізаходизі справоюколишньогоглавиМВФДомінікаСтросс-Кана, якогопідозрюваливзгвалтуванніпокоївкинью-йоркськогоготелюSofitel, зауважуєЛента.ру.У профспілкахтакож заперечуютьзв'язокнових заходівзі справоюСтросс-Кана.