Результати розтину Вітні Х'юстон наразі не будуть оголошені

За наполяганням поліції

КоронерокругуЛос-Анджелес, який розслідуєобставинисмертіВітніХ'юстон,повідомивжурналістам,щоприрозтинітіланебуловиявленоявнихслідівпошкодження.



ЕдВінтеррозповів,що лікарімарнонамагалисяповернутиспівачкудо життя післятого, якїї знайшливванніготельногономера.



"Їїзнайшли вванні,хтосьвинісїї звідти, медпрацівникинамагалисязробитиштучнедихання імасажсерця",- наводитьйогословаБі-бі-сі.



За йогословами, травмнатілі невиявлено, і на даниймоментпідставвважати,щосмертьУїтніХьюстонбула насильницькою, немає.



ЗанаполяганнямполіціїБеверліХіллзрезультатирозтину,атакожтоксикологічних таще кількохтестів небудутьоголошуватисяпротягомпевногочасу.

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