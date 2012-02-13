Результати розтину Вітні Х'юстон наразі не будуть оголошені
06:45, 13 лютого 2012Разное
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За наполяганням поліції
КоронерокругуЛос-Анджелес, який розслідуєобставинисмертіВітніХ'юстон,повідомивжурналістам,щоприрозтинітіланебуловиявленоявнихслідівпошкодження.
ЕдВінтеррозповів,що лікарімарнонамагалисяповернутиспівачкудо життя післятого, якїї знайшливванніготельногономера.
"Їїзнайшли вванні,хтосьвинісїї звідти, медпрацівникинамагалисязробитиштучнедихання імасажсерця",- наводитьйогословаБі-бі-сі.
За йогословами, травмнатілі невиявлено, і на даниймоментпідставвважати,щосмертьУїтніХьюстонбула насильницькою, немає.
ЗанаполяганнямполіціїБеверліХіллзрезультатирозтину,атакожтоксикологічних таще кількохтестів небудутьоголошуватисяпротягомпевногочасу.
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