Результати розтину Вітні Х'юстон наразі не будуть оголошені

06:45, 13 лютого 2012
Разное
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За наполяганням поліції

КоронерокругуЛос-Анджелес, який розслідуєобставинисмертіВітніХ'юстон,повідомивжурналістам,щоприрозтинітіланебуловиявленоявнихслідівпошкодження.

ЕдВінтеррозповів,що лікарімарнонамагалисяповернутиспівачкудо життя післятого, якїї знайшливванніготельногономера.

"Їїзнайшли вванні,хтосьвинісїї звідти, медпрацівникинамагалисязробитиштучнедихання імасажсерця",- наводитьйогословаБі-бі-сі.

За йогословами, травмнатілі невиявлено, і на даниймоментпідставвважати,щосмертьУїтніХьюстонбула насильницькою, немає.

ЗанаполяганнямполіціїБеверліХіллзрезультатирозтину,атакожтоксикологічних таще кількохтестів небудутьоголошуватисяпротягомпевногочасу.

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