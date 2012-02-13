Іноземець їздив Одесою на Порше з фальшивим посвідченням слідчого ГПУ

Співробітники спецпідрозділу ДАІ «Кобра» затримали при перевірці документів 27-річного іноземця з фальшивим посвідченням слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв`язків з громадськістю Управління МВС України в Одеській області, співробітники «Кобри» зупинили автомобіль Porsche Cayenne. «Власник престижної іномарки з транзитними номерами пред`явив при перевірці підроблене посвідченням слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України», - йдеться в повідомленні.

З`ясувалося, що «встановлений законом термін постановки автомобіля на облік за місцем проживання власника закінчився. Будь-які документи у водія іномарки були відсутні, за винятком посвідчення, на якому стояв підпис нібито генерального прокурора України», - уточнили в міліції.

Як пояснив затриманий, «посвідчення він придбав за 400 доларів при купівлі автомобіля, при цьому його запевнили, що документ можна використовувати для пред`явлення співробітникам міліції у разі виникнення будь-яких проблем».

Згідно з висновком експерта, пред`явлене посвідчення виготовлене на розмножувальній техніці, а печатку нанесено за допомогою кліше.

Вирішується питання про порушення кримінальної справи за ст.358 (підробка документів, печатки, штампів і бланків, їх збут, використання підроблених документів) Кримінального кодексу України. Вживається заходів із встановлення особи, яка надала можливість придбання підробленого посвідчення.