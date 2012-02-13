Мерседес з’їхав з мосту і впав у річку: водій загинув

У Закарпатській області автомобіль впав у річку: загинув водій.

Як повідомляє прес-служба МНС України, сьогодні о 16.15 від чергового Іршавського районного відділу міліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на автодорозі Мукачево – Рогатин в селі Сільце Іршавського району. За попередніми даними, водій автомобіля «Мерседес-Бенц» не впорався з керуванням та з’їхав з мосту в річку Іршавку.

Внаслідок ДТП водій загинув на місці. Доля пасажира, мешканця с.Заріччя, залишається невідомою.

До пошукових робіт залучено відділення рятувально-водолазної служби м.Хуст.