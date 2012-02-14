Чого хочуть жінки на День святого Валентина (опитування)

Більшість жінок очікують, що у День закоханих 14 лютого їм подарують букет квітів.

Про це свідчать результати опитування інтернет-користувачів, проведеного Лабораторією “Зроби себе сам”, що діє в інформаційному агентстві УНІАН.

За даними опитування, більшість респондентів – 24,3% - взагалі ще не мають пари. При цьому більшість тих, хто вже має другу половинку, - 21,6% - очікують отримати на День Валентина букет квітів.

Водночас, 16,2% опитаних упевнені, що на Свято закоханих отримають у подарунок автомобіль, 10,8% - зізнання в коханні, по 8,1% респондентів очікують на вечерю в ресторані або ж сподіваються, що їм подарують туристичну путівку.

По 2,7% опитаних вважають, що на День Валентина отримають прикраси, гроші на оновлення гардеробу, романтичну прогулянку або ж пропозицію взяти шлюб.

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