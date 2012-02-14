Київ стоїть у гігантському заторі

Сьогодні, 14 лютого, на дорогах Києва спостерігається вкрай складна дорожня обстановка. Станом на 17:00 аналітична служба "Яндекс.Пробки" оцінює затори у столиці у 7 балів з десяти можливих.

У величезному заторі стоїть весь центр Києва – стоять бульвари Тараса Шевченка та Лесі Українки, вулиці Хрещатик, Льва Толстого, Володимирська, Сагайдачного, Жилянська, Богдана Хмельницького, Артема та Велика Житомирська.

Також значні ускладнення спостерігаються на вулицях Чорновола та Олени Теліги, дуже повільно рухається Набережне шосе – від мосту Метро до Поштової площі.

Ускладнений рух і на лівому березі столиці – затори спостерігаються у районі метро "Дарниця" та Ленінградської площі, а також у районі Троєщинського ринку.

Як повідомили ТСН.uaу аналітичному центрі "Яндекс.Пробки", причиною такої складної ситуації на дорогах став сніг, який вже другий день йде у столиці, а також практично повна відсутність на дорогах снігоприбиральної техніки.

"Сам по собі сніг значно ускладнює ситуацію на дорогах, крім того, у Києві сьогодні сталась значна кількість ДТП. Зараз ми спостерігаємо 7-бальні затори. Така ситуація буває украй рідко у місті, у цьому році таке було лише кілька разів", - пояснив ситуацію спеціаліст сервісу "Яндекс.Пробки" Дмитро Мельник, додавши, що більше 7 балів у цьому році у Києві заторів ще не було.

А враховуючи, що попереду вечірній час-пік, коли всі повертатимуться додому з роботи, експерт сервісу припустив, що ситуація на дорогах ще більше ускладниться. "Можливо, буде вісім балів, а то й більше", - сказав Дмитро Мельник.