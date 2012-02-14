Українських левів пропустили через російський кордон

Десять левів українського дресирувальника Владислава Гончарова, яких разом з персоналом дві доби протримали на російсько-латвійському кордоні, вже відправлені в Москву, де виступатимуть у новій програмі цирку Нікуліна, повідомила РІА "Новости" прес-секретар цирку Олена Ольшанська.



Десять левів - вісім звичайних і два рідкісних білих - везуть до Москви з Монте-Карло, де вони виступали на фестивалі. Фури з тваринами дві доби протримали на кордоні з Латвією на КПП "Бурачки", тому що документи на левів оформлені за формою, прийнятою в Євросоюзі, а в Росії прийнята інша форма.



Як раніше повідомив РІА "Новости" директор Цирку на Цвєтному бульварі Максим Нікулін, на вирішення проблеми міг знадобитися тиждень, за цей час леви ризикували померти від голоду і переохолодження.



"Для того, щоб львів пропустили, Максим Юрійович подзвонив голові Россільгоспнагляду. Ніхто з тварин не постраждав, не захворів за ці дві доби, їжі у них вистачить на всю дорогу", - розповів РІА "Новости" Гончаров.



Владислав Гончаров із своїм атракціоном цього році отримав "Срібного клоуна" на престижному фестивалі циркового мистецтва в Монте-Карло.