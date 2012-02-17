Дві організації «афганців» як два способи життя

Коли на покладанні квітів з нагоди 23-ої річниці виведення військ з Афганістану добре організовані і одягнені у військову форму члени організації «Ніхто крім нас» обернулися потилицею до Президента (хоча весь Інтернет гудів, що вони показали не потилицю, а зовсім іншу частину тіла), я звернула увагу на телевізійну післямову демаршу. Азаров сумно зітхнув: кому, мовляв, вони демарш влаштували, кому?! А на Національному телеканалі України дав інтерв`ю афганець із зовсім іншої організації - лідер Української Спілки ветеранів Афганістану Сергій Червонописький. Той, який в українській політиці вже двадцять років. Це той самий Червонописький, який піддав жорсткій публічній обструкції академіка Сахарова, коли той розповів про аморальну поведінку радянських офіцерів в Афганістані.

Сергій Васильович успішно працює в політиці. Очолює «афганський комітет» при Кучмі, у 2006 році йде до парламенту за списками СПУ. А в 2009 році підписує Угоду про співпрацю та партнерство Української Спілки ветеранів Афганістану з Партією регіонів. А в 2011 році після вересневого бунту «афганців» зміцнює цей зв`язок, підписуючи Меморандум з владою.

Саме в день підписання цієї угоди влада поділила афганців на «своїх» і «чужих». «Свої» ставлять підпис під документами з владою, чужі («НКН») допомагають голодуючим чорнобильцям Донецька, відбиваються від нападів податкової, влаштовують акції, повертаються спиною або чим-там ще до Президента, одним словом, по-армійськи демонструють силу і щиру нелюбов до влади.

В УНІАН потрапила відповідь Держслужби з питань інвалідів і ветеранів України на запит «неправильних» афганців (організація «Ніхто крім нас») про обсяги фінансування владою «своїх» афганців. Так от, Спілка ветеранів Афганістану, очолювана паном Червонопиським, одержала в 2011 році одну з найбільших сум підтримки, що були виділені всеукраїнським громадським організаціям, - один мільйон 985 гривень. Цікава ще одна цифра. Всеукраїнська громадська організація «Закінчимо війну», яку очолює заступник пана Червонописького Юрій Зубко, одержала в цьому ж році 340 тисяч гривень. Ми спробували зв`язатися з обома організаціями, щоб з`ясувати такі речі. По-перше, коли були одержані ці гроші: після бунту біля парламенту 20 вересня чи протягом року? По-друге, на що вони були витрачені? Дуже хотілося б знати: якщо афганцям скорочують пільги, то на які цілі йдуть виплати «афганським» громадським організаціям? І чи є зв`язок між виплаченими грошима і Меморандумом, який пан Червонописький підписав? Можливо, і немає ніякого зв`язку, але у будь-якому випадку хотілося б це з`ясувати. Якщо працювати по-західному, прозоро, весь кошторис витрат державної підтримки організації Червонописького повинен бути на його сайті опублікований. Це все-таки наші податки... Бажаючи поговорити про це, ми марно щопівгодини набирали телефон організації Український Союз ветеранів. Але трубку ніхто не брав. Тоді ми набрали в Інтернеті назву другої організації-одержувача «Закінчимо війну». Але вона теж вивела нас на сайт Української Спілки ветеранів Афганістану. Я за звичкою погортала сайт, і виявила, що в розділі «акції» значаться заходи, проведені організацією «Ніхто крім нас». Тобто Українська спілка ветеранів Афганістану скромно вважає, що провела акції вона, а не її «конкуренти».

«Неправильних» афганців з НКН влада спочатку запрошує на ефіри, а потім терміново відміняє запрошення, а Сергій Червонописький тут бажаний гість. Він - довге і вічне відлуння влади. Сказали НКН, що балотуватимуться до парламенту. За два тижні улюбленець офіційних телеканалів Червонописький сказав, що він теж балотуватиметься.

«Ми сподівалися, що вже своє відвоювали. Тому до останнього використовували всі, так би мовити, мирні можливості для захисту інтересів як афганців, так і всіх інших соціально незахищених категорій населення. Але влада нас не чує», - сказав лідер УСВА.

Читаєш і дивуєшся: чому ж не чує, пане Червонописький: півтора мільйони гривень на вашу організацію виділила... Цікаво, що на сайті УСВА теж є заклики до благородної боротьби. Цілком у дусі виборів. Тільки ось з ким ви на вибори підете, Сергію Васильовичу? Адже ви жодного масового пікету самостійно не провели... Хіба що партнери з Регіонів допоможуть, з якими ви угоду підписали.

Маша Міщенко