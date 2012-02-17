Українським банкам вже плювати, грабують їхній банкомат, чи ні?

У місті Біла Церква Київської області у приміщенні однієї з бібліотек пограбували банкомат.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в Київській області, сліди зламу та крадіжки виявили співробітники установи, які зранку прийшли на роботу.

Зловмисники, вночі пошкодивши і відкривши пластикові двері, проникли до бібліотеки, зламали сейф та забрали касети з грошима. З банкомата винесли 520 тис. грн.

Наразі міліція встановлює свідків події, крадіїв розшукують, ведеться слідство.

Водночас в ГУ МВС констатують, що, незважаючи на постійні попередження працівників міліції щодо запобіжних заходів, керівництво банків їх зухвало ігнорує. Зокрема, приміщення, в якому знаходився банкомат, не було технічно укріплене.

З’ясувалося, що сигнал тривоги надійшов близько 3-ї години ночі, втім, з невідомих причин на спрацювання ніхто з охоронців банківської установи відповідним чином не відреагував та правоохоронним органам не повідомив. Причини такої поведінки також з’ясовуються, підкреслили в міліції.

«Через безпечність власників банкомату у крадіїв було більш ніж достатньо часу для того щоб спокійно винести гроші та втекти», - зазначається в повідомленні.