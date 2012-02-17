Що спільного між «хворобою» Тимошенко і «отруєнням» Ющенка-2?

Раїса Моїсеєнко, заступник міністра охорони здоров`я України, голова міжнародної комісії з обстеження екс-прем`єра, нині засудженої Тимошенко, розповіла 15 лютого 2011 року про колізію в роботі цієї комісії.

За її словами, пані Тимошенко дала згоду, щоб «з висновками щодо стану її здоров`я, зробленими німецькими лікарями, були ознайомлені всі члени міжнародної комісії». Моїсеєнко додала, що Тимошенко попросили дати згоду на ознайомлення українських лікарів з висновками іноземних колег, і «Тимошенко пішла на це». Але, зі слів Моїсеєнко, «затримка в продовженні обстеження екс-прем`єра канадськими лікарями викликана саме тим, що вона вирішувала, давати згоду чи ні».

Тут важлива кожна фраза.

За останні двадцять років, поки пані Тимошенко проходила шлях від шефа концерну «Український бензин» та ЄЕСУ до «королеви Майдану» і засудженої за КК України, вона неодноразово довела: український закон для неї щось означає тільки і лише тоді, коли він їй вигідний. Зокрема, коли пані Тимошенко безапеляційно, без будь-яких підстав, говорила: «влада вирішила отруїти народного кандидата Віктора Ющенка». І «плювати» вона хотіла на презумпцію невинності. Щоб не бути голослівним, ось – цитата від 4 жовтня 2004 року: «всі інформаційні матеріали, які у нас є, свідчать, що влада не збирається зупинятися на першій спробі знищити Віктора Андрійовича Ющенка, і здійснюватиме другу».

Я вже якось писав в УНІАН про те, наскільки схоже розкручують «захворювання Тимошенко» в 2012-му і «отруєння» Ющенка в 2004-му. Про те, що в обох випадках маніпулювали діагнозом, а наче «незалежним експертом» виступав Микола Поліщук, нині екс-міністр охорони здоров`я.

І ось – з`являються нові докази.

З чого це раптом пані Тимошенко погоджується на передачу висновків німецьких лікарів, а канадських – не погоджується?

Все стає зрозумілішим, коли розберемося, що це за лікарі. І хай ніхто не ображається: я схиляюсь до думки, що приватне життя політика, зокрема його здоров`я, не може бути тільки його особистою справою.

Перший лікар – Карл Макс Айнгопль, 1947 року народження, баварець, випускник Мюнхенського університету, глава виконавчої ради берлінської клініки «Шарите» («Charité») при університеті ім. Гумбольдта в Берліні (Humboldt-Universität zu Berlin). Це за два кроки від нашого посольства в Берліні, там, якщо пам`ятаєте, за легендою лежала радистка Кет. Фахівець не тільки з неврології, про що повідомлялося в українських ЗМІ, але й з нейрохірургії. Дуже відома людина в медичних колах Німеччини. Як мені розповіли, дуже принциповий лікар: коли в 2008 році Айнгопль погодився очолити «Шарите», він зробив це лише за умови, що науковий потенціал клініки буде відокремлений від політики, а сам він збереже лікарську практику.

Другий – Норберт Гаас, один з найкращих німецьких фахівців з проблем спини і дисків. За версією видавничого будинку «Аксель Шпрінгер» від липня 2011 року, один з 50-ти найкращих лікарів Німеччини. Перфекціоніст, його називають «чистильником нації»; він займається особливими випадками, пов`язаними з переломами тазу, хребта. Виховав 10 головних лікарів інших клінік Німеччини. Герой документальної стрічки німецького телеканалу ARD про роботу головних лікарів системи клініки «Шарите».

З цього зрозуміло, чому МЗС України 16 лютого 2012 року заявив, що «Німеччина поставилася до обстеження "з особливою відповідальністю» і відправила до складу спільної комісії «відомих профільних фахівців з репутацією, яка не викликає сумнівів, і професорськими званнями». Але виникає запитання, на що натякає МЗС? «З репутацією, яка не викликає сумнівів», порівняно з ким?

Переходимо до канадських лікарів.

Перше, всі троє лікарів - українського походження. Всі троє належать до середовища Конгресу українців Канади, організації, що багато разів виступала на боці пані Тимошенко. З них - Пітер Куйтан, практикуючий сімейний лікар-терапевт в містечку Місисауга біля Торонто. Христина Держко, практикуючий акушер-гінеколог в госпіталі св.Миколая у Торонто. І якийсь Георгій Рева, теж, сюдячи з усього, терапевт.

Менше всього запитань викликає Христина Держко. Вона – асоційований професор відділення акушерства і гінекології університету Торонто, віце-президент Канадського союзу менопаузи. Пітер Куйтан, крім того, що сімейний лікар-терапевт, ще слідчий коронер (це близько до нашого патологоанатома) і член Канадського союзу ракових захворювань. А ось хто такий Георгій Рева? Чи не той це Джордж Рева, який є чоловіком такої собі Оксани Реви? Тієї самої Оксани Реви, яка зараз займає пост президента торонтської організації Конгресу українців Канади? Чи не тієї Оксани Реви, яка була одним з організаторів демонстрацій на підтримку пані Тимошенко в Торонто у серпні 2011-го?

Українське походження всіх трьох лікарів, звичайно, може бути чистою випадковістю, що, втім, вкрай малоймовірно. Проте, це зручно, що вони могли спілкуватися з пані Тимошенко без перекладача. Припускаю також, що коли посольство Канади в Києві передало до Оттави прохання про відрядження в Україну трьох лікарів для Тимошенко, там, з політичних міркувань, вирішили «зробити приємне» Конгресу українців Канади, якому і делегували право визначити лікарів для відрядження.

Але, по-перше, відразу ж впадає в очі різниця у рівні німецьких і канадських фахівців. Одні – професори, інші – сімейні лікарі. Хоча, я розумію, і сімейний лікар може бути фахівцем не гіршим за професора. А, по-друге, дуже насторожують слова Раїси Моїсеєнко, що Тимошенко дала згоду на ознайомлення українських лікарів з висновками їхніх німецьких колег, а на ознайомлення з висновками канадських лікарів – не дала.

Відразу згадується інша ситуація.

Клініка «Рудольфінерхауз», Відень, Австрія, осінь 2004 року. Австрійський лікар Міхаель Цимпфер і Микола Корпан, українець за походженням, особистий лікар Ющенка в цій клініці, заявляють, що того отруїли. Лотар Вікі, інший лікар з «Рудольфінерхауз», заявляє, що Ющенка не труїли, після чого негайно, «як корок», вилітає з роботи. 9 травня 2005 року, після того, як аферу під назвою «отруєння народного кандидата» використовували на всю, Вікі відновлюють в "Рудольфінерхаус" рішенням віденського судді Рудольфа Циглера. І вже 19 вересня 2009 року Лариса Чередниченко, начальник відділу нагляду за розслідуванням кримінальних справ слідчими Генпрокуратури, в рапорті на ім`я Генпрокурора пише про те, що згідно зі свідченнями Давида Жванії, «зразки крові Ющенка таємно доставили в США, де збагатили діоксином, і за сприяння співробітників американських спецслужб передали в клініку «Рудольфінерхаус".

А зараз припустімо, що нині засуджена Тимошенко разом зі своїми адвокатами і, не виключено, спеціально присланими для цієї мети лікарями з Комітету українців Канади «доробляють діагноз», щоб показати – Тимошенко в смертельній небезпеці?

Тільки не кажіть мені, що це неможливо. Що є клятва Гіппократа... Що є лікарська етика західних лікарів... А лікар Микола Корпан що, був марсіанином? Австрійська клініка «Рудольфінерхауз» - не з того ж західного світу, що і канадські лікарі?

Чи зіграють висновки Куйтана-Держко-Реви роль такого собі «колективного Корпана»? До речі, де зараз цей самий Корпан? Я щось не чув, щоб він був заслужено покараний...

І що накажете робити, якщо висновки німецьких і канадських лікарів виявляться діаметрально протилежними? А я вам скажу, що буде. Німецьких лікарів люди Тимошенко оголосять заангажованими, а потім чекатимуть суду. У Берліні.

З іншого боку - у Комітету українців Канади з`явився чудовий шанс. Довести, наприклад, що він на боці України, а не пані Тимошенко. Йдеться не тільки про те, що підтвердження канадськими лікарями діагнозу їхніх українських і німецьких колег відразу створить враження, що люди Конгресу українців Канади об`єктивні. Їх об`єктивні свідчення стануть доказами, що Тимошенко містять в умовах, які далеко не завжди існують в кожному виправному закладі пенітенціарної системи Канади. А від цього ще півкроку - до зміни вектора активності всього Комітету українців Канади. Замість «мочилова» діючої в Україні влади, яку теж не марсіани вибрали, - до пікетування урядових будівель в Оттаві з вимогою швидкого введення безвізового режиму з Україною і створення зони вільної торгівлі.

Втім, не забігатимемо наперед. Ще раз повторю: у мене немає поки підстав ставити під сумнів чесність канадських фахівців. Покищо.

А якщо такі підстави виникнуть. Що ж, завдяки Миколі Корпану, ми в Україні вже одержали певний імунітет від провокацій.

В`ячеслав Піховшек