Ціновий коридор на бензин збережеться до кінця лютого

Учасники експертно-аналітичної групи на засіданні 17 лютого підтримали пропозицію міністра енергетики і вугільної промисловості України Юрія БОЙКО про дотримання раніше встановленого цінового коридору на бензин і дизельне пальне до кінця лютого поточного року.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міненерговугілля.

Під час засідання, на якому розглядалася цінова ситуація на ринку нафтопродуктів, Ю.БОЙКО наголосив, що «найголовніше для ринку - це стабільність».

Трейдери нафтопродуктів запевнили, що наявні запаси пального в Україні дозволяють з оптимізмом говорити про забезпечення в повному обсязі потреб споживачів у піковий весняний період споживання, зокрема під час посівної кампанії, а можливе спекулятивне зростання вартості пального на окремих АЗС відстежуватиметься секретаріатом Експертно-аналітичної групи і відповідними контролюючими органами.

Учасники засідання зазначили, що не бачать підстав говорити про різке подорожчання вартості пального на українських АЗС найближчим часом, а заяви окремих експертів про нібито можливе підвищення цін на нафтопродукти - не відповідають дійсності, і лише штучно нагнітають напруженість в інформаційному полі.

Наступне засідання експертно-аналітичної групи заплановане на кінець лютого.

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Як повідомляв УНІАН, експерти прогнозують, що різкого підвищення цін на бензин у 2012 році не буде у зв'язку з відмовою від введення мит на імпорт нафтопродуктів.

28 грудня 2011 р. Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі України (МКМТ) припинила спеціальне розслідування стосовно імпорту в Україну окремих продуктів переробки нафтової сировини (бензин марки А-76 (А-80), А-92, А-95, дизельного пального, мазуту, пічного палива, скрапленого газу, бітуму дорожнього, масла) незалежно від країни походження й експорту без застосування спеціальних заходів.

Ініціатором спецрозслідування було Міненерговугілля за клопотанням українських НПЗ. Українські НПЗ вважають, що мита дозволять збільшити переробку нафтової сировини й провести модернізацію виробництва.

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На початку січня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон України № 4235-VI «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо перегляду ставок деяких податків і зборів».

Згідно із Законом (який прийнято Верховною Радою 22 грудня 2011 року), ставки акцизного збору на моторні бензини підвищуються на 8,8% – з 182 євро за тонну до 198 євро за тонну.

Також Закон передбачає підвищення акцизного збору на дизельне пальне. Зокрема, акциз на дизельне пальне з вмістом сірки більш як 0,2% збільшено з 90 євро за тонну до 98 євро за тонну (на 8,9%), від 0,035% до 0,2% – з 69 євро за тонну до 75 євро за тонну (на 8,7%), від 0,005% до 0,035% – з 62 євро за тонну до 68 євро за тонну (на 9,7%), менш як 0,005% – з 42 євро за тонну до 46 євро за тонну (на 9,5%).

Крім того, збільшено акцизи на скраплений газ – з 40 євро за тонну до 44 євро за тонну (на 10%), на пічне паливо з 42 євро за тонну до 46 євро за тонну (на 9,5%), а на бензини авіаційні – з 28 євро за тонну до 30 євро за тонну (на 7,1%).

Даний Закон набрав чинності з 1 січня 2012 року.