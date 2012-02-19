У зіткненні Міцубісі та Жигулів загинули двоє людей

Двоє черкащан - чоловік та дружина загинули у ДТП на Черкащині на автодорозі Бориспіль-Запоріжжя.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі ДАІ Черкаської області, учора близько 15 години на 136 км автодороги Бориспіль-Запоріжжя 32-річний водій автомобіля "Міцубісі-Галант", житель Кременчука, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та скоїв зіткнення з автомобілем «ВАЗ-21104», під керуванням 29-річного черкащанина.

Внаслідок пригоди водій «Жигулів» та його дружина отримали смертельні травми. Водій "Міцубісі" та його пасажирка теж отримали травми.