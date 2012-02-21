На трасі Чернігів-Київ зіткнулися 16 автомобілів

У Чернігівській області, на трасі Чернігів-Київ, зіткнулося 16 автомобілів, внаслідок ДТП четверо осіб отримали травми.

Про це кореспондента УНІАН повідомили у прес-службі Управління ДАІ у Чернігівській області.

За словами працівника прес-служби, сьогодні близько 8.00 упродовж півгодини на трасі Чернігів-Київ між селами Сираї та Гарбузин (Козелецький район) на проміжку автодороги 2 км сталося три дорожньо-транспортні пригоди, у результаті яких травмовано чотирьох осіб. За попередньою інформацією, постраждалих госпіталізовано до Козелецької районної лікарні.

"Працівники відділу ДАІ, які працювали на місці пригоди, зафіксували 16 автомобілів, які отримали механічні пошкодження", - сказала працівниця прес-служби.

Вона зауважила, що основною причиною виникнення ДТП стала погана видимість на дорозі через туман. Супутніми причинами, які зараз перевіряються, співробітники ДАІ називають поганий стан дорожнього покриття, а також недотримання швидкісного режиму в умовах поганої видимості учасниками дорожнього руху.

За фактом ДТП проводиться перевірка.