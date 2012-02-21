У Київраді спростували вирубку столітніх сосен в столиці

Голова постійної комісії Київради з питань екологічної політики, голова фракції «Республіка Київ», лідер Партії Зелених України Денис МОСКАЛЬ спростовує інформацію про вирубку столітніх сосен і риття котлованів під будівництво на вул. Крамського, 10 у Святошинському районі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі фракції "Республіка Київ" у Київраді, Д.МОСКАЛЬ побував на на місці потенційного знищення багатолітніх дерев на вул. Крамського, 10. «На даний час за цією адресою знаходиться Управління охорони здоров’я Святошинського району. Жодної вирубки столітніх сосен і риття котлованів для майбутнього будівництва там, на щастя, не ведеться», - заявив він.

Персонал і керівництво Управління охорони здоров’я, з якими під час перевірки та обстеження території спілкувався Д.МОСКАЛЬ, також спростували інформацію, надану депутатом Київради Олександром БРИГИНЦЕМ.