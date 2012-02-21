Подольський: Пукача привозять до суду в бронежилеті та касці

Колишнього генерала МВС України Олексія ПУКАЧА - головного фігуранта в справі про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе - доставляють до суду, одягнутого в бронежилет і каску, і закривають куленепробивними щитами.

Про це пише газета «Сегодня», зазначаючи, що 20 лютого Печерський районний суд Києва завершив допит журналіста, політолога і громадського діяча Олексія ПОДОЛЬСЬКОГО, визнаного потерпілим у кримінальній справі екс-начальника міліційного зовнішнього спостереження О.ПУКАЧА.

«Я відповів на всі питання, що стосуються, зокрема, служби зовнішнього спостереження, з якою зіткнувся в 90-х, коли О.ПУКАЧ працював ще в столичній міліції, задовго до нападу на мене «орлів Кравченка» і звірячої розправи над Г.Гонгадзе», - повідомив О.ПОДОЛЬСЬКИЙ газеті.

За словами потерпілого, безпеку О.ПУКАЧА до, під час і після засідань в посиленому режимі забезпечують бійці «Альфи» СБУ: «Його доставляють до суду, одягнутим у бронежилет і каску, щільно закриваючи куленепробивними щитами від можливого пострілу снайпера, а учасників процесу перед початком просять здати мобільні телефони та інші засоби зв`язку». Ці заходи обережності, на думку одного зі співробітників «Альфи», продиктовані драматичною історією з бізнесменом Максимом Курочкіним, якого ліквідував кілер на виході зі Святошинського райсуду Києва майже 5 років тому.

За даними видання, на наступному засіданні, яке також відбудеться в закритому режимі 27 лютого, планують допитати свідка НАУМЦЯ, колишнього співробітника міліції, який разом із ПУКАЧЕМ і МАРИНЯКОМ викрадав і вивозив О.ПОДОЛЬСЬКОГО за межі Києва, щоб залякати і примусити припинити політичну діяльність. Нагадаємо, в 2007 р. НАУМЕЦЬ і МАРИНЯК були засуджені до трьох років позбавлення волі кожен. Обидва вже відбули покарання і зараз перебувають на волі.

Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура України 31 березня 2011 року затвердила обвинувальний висновок і передала до Печерського райсуду Києва для розгляду по суті кримінальну справу стосовно О.ПУКАЧА.

За даними Генпрокуратури, досудовим слідством встановлено, що обвинувачений в травні-вересні 2000 року перевищив владу і свої службові повноваження стосовно громадського діяча Олексія ПОДОЛЬСЬКОГО і журналіста Г.Гонгадзе, і 17 вересня 2000 року навмисно скоїв вбивство останнього.

Справа О.ПУКАЧА розглядається в Печерському райсуді в закритому режимі.