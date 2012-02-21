500 дітей з Київської області цього року відпочинуть на Кріті

500 дітей з Київської області цього року відпочинуть на острові Кріт.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам сьогодні повідомив голова Київської ОДА Анатолій ПРИСЯЖНЮК, уточнивши, що це передбачено укладеною сьогодні на Міжнародному інвестиційному форумі угодою між керівництвом області та губернатором острова Кріт.

«Це дуже цікава програма, і мені надзвичайно приємно, що приїхав мій друг – губернатор острова Кріт з Греції і запропонував соціальну програму – організація відпочинку київських дітей на острові Кріт. Це в цьому році відпочинок дітей. Це дійсно суперпрограма. І ми будемо з цим регіоном розвивати нашу подальшу співпрацю», - сказав А.ПРИСЯЖНЮК.

Він зауважив, що в рамках підписаної угоди Київська область також зацікавлена в поставках з Кріту якісних продуктів харчування, насамперед, цитрусових та оливкової олії, що дасть змогу відкрити в Київському регіоні мережу відповідних магазинів.

Крім того, губернатор Київщини нагадав, що лише минулого року в області було реалізовано понад 500 проектів на загальну суму, яка перевищує 13 млрд. грн.

«Це кошти інвесторів, це кошти кредитні, і якби у нас був поганий інвестиційний клімат, повірте мені, ніхто б не виділяв кредити, не приходив інвестор», - зазначив він.