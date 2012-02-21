Губернатор удвічі скоротив автопарк

Голова Херсонської облдержадміністрації Микола КОСТЯК скоротив автопарк обласної і районних держадміністрацій в два рази.



Як передає кореспондент УНІАН, розпорядження від 9 лютого про встановлення ліміту на експлуатацію легкових автомобілів, що обслуговують облдержадміністрацію та її структурні підрозділи, а також райдержадміністрації та їх структурні підрозділи розміщено на офіційному сайті Херсонської ОДА.



Згідно з розпорядженням, воно видане відповідно до постанови Кабінету міністрів № 1399 від 26 грудня 2011 року.



В результаті введення ліміту у розпорядженні ОДА, включаючи структурні підрозділи, залишиться 16 автомобілів, а у РДА та їх підрозділів - сумарно 63.



Легкові автомобілі, які вивільняються у зв'язку зі встановленням ліміту, будуть реалізовані відповідно до визначеного законодавством порядку.



Крім того, губернатор заборонив підлеглим орендувати легкові автомобілі понад встановлений ліміт.



Аналогічне розпорядження на той час голови Херсонської облдержадміністрації Бориса СИЛЕНКОВА від 21 листопада 2008 року передбачало ліміт легкових автомобілів, що обслуговують ОДА, в обсягу до 32 одиниць, а РДА та їх структурних підрозділів - 126 автомобілів.