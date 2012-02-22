На Полтавщині автобус з'їхав у кювет: є постраждалі

У Полтавській області водій рейсового автобуса не впорався з керуванням і з`їхав у кювет, внаслідок чого травмувалися дві пасажирки.

Як повідомили УНІАН у Центрі пропаганди УМНС України в Полтавській області, дорожньо-транспортна пригода сталася вчора, 21 лютого, о 13.50 на 40 км автодороги «Гадяч-Миргород» у Миргородському районі.

В результаті ДТП до травматологічного відділення Миргородської ЦРЛ госпіталізовано двох пасажирок: мешканку села Вирішальне Лохвицького району з діагнозом закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, перелом нижньої щелепи і мешканку Полтави з діагнозом закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, рвана рана лоба.

Для витягання автобуса з кювету залучався особовий склад і пожежний автомобіль місцевої пожежної охорони смт Камишня.