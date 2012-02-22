На Полтавщині автобус з'їхав у кювет: є постраждалі
Водій не впорався з керуванням
У Полтавській області водій рейсового автобуса не впорався з керуванням і з`їхав у кювет, внаслідок чого травмувалися дві пасажирки.
Як повідомили УНІАН у Центрі пропаганди УМНС України в Полтавській області, дорожньо-транспортна пригода сталася вчора, 21 лютого, о 13.50 на 40 км автодороги «Гадяч-Миргород» у Миргородському районі.
В результаті ДТП до травматологічного відділення Миргородської ЦРЛ госпіталізовано двох пасажирок: мешканку села Вирішальне Лохвицького району з діагнозом закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, перелом нижньої щелепи і мешканку Полтави з діагнозом закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, рвана рана лоба.
Для витягання автобуса з кювету залучався особовий склад і пожежний автомобіль місцевої пожежної охорони смт Камишня.