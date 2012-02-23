«Дев'ятка» врізалася в «Лексус»: троє загиблих

У Чернігівській області у ДТП загинули водій та двоє пасажирів. Про це УНІАН повідомили в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської облдержадміністрації.

Трагедія сталася на 7 км автодороги Прилуки-Ладан-Варва-Срібне-Обухове на відстані 1,2 км від с. Івківці Прилуцького району. Водій автомобіля ВАЗ-21099 не обрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та здійснив зіткнення з автомобілем "Лексус 470".

Внаслідок пригоди водій та 2 пасажири автомобіля ВАЗ-21099 від отриманих травм загинули на місці аварії.