Картини з особистої колекції Гітлера знайшлися в жіночому монастирі

00:41, 24 лютого 2012
Разное
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Ось що значить добре поритися в запасах

Частинуособистоїколекціїкартин, що належалафюреруТретьогоРейхуАдольфуГітлеру,знайшливЧехіївжіночомумонастиріселищаДоксани, повідомляєРІА "Новости" зпосиланнямначеськийтелеканалNova.

Сімкартинз колекціїГітлеразнайшовісторикІржіКухаржвдепозитаріїмонастиря,який недоступнийдлязвичайнихвідвідувачів.

Покине зрозуміло, яким чиномкартинипотрапиливжіночиймонастир.Настоятелькабожиться, що "ніхтовмонастирі незнавпро походженнякартин".

Вартістьполотеноцінюєтьсяв 2,8мільйонадоларів.

МонастирвДоксанах(близько70кілометрівна північний захід відПраги) бувзаснованийвXIIстолітті.

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