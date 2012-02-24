Картини з особистої колекції Гітлера знайшлися в жіночому монастирі
00:41, 24 лютого 2012Разное
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Ось що значить добре поритися в запасах
Частинуособистоїколекціїкартин, що належалафюреруТретьогоРейхуАдольфуГітлеру,знайшливЧехіївжіночомумонастиріселищаДоксани, повідомляєРІА "Новости" зпосиланнямначеськийтелеканалNova.
Сімкартинз колекціїГітлеразнайшовісторикІржіКухаржвдепозитаріїмонастиря,який недоступнийдлязвичайнихвідвідувачів.
Покине зрозуміло, яким чиномкартинипотрапиливжіночиймонастир.Настоятелькабожиться, що "ніхтовмонастирі незнавпро походженнякартин".
Вартістьполотеноцінюєтьсяв 2,8мільйонадоларів.
МонастирвДоксанах(близько70кілометрівна північний захід відПраги) бувзаснованийвXIIстолітті.
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