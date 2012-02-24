До Києва привезли унікального мутанта (фото)

Жителі столиці можуть подивитися на двоголову і шестиногу черепаху. Як повідомляє "Сегодня", черепаху показують у Природничому музеї до 20 квітня.

«Такі екземпляри народжуються вкрай рідко і випадково, коли два зародка виявляються в середині яйця. В яйці їм не вистачає місця, і на якомусь етапі розвитку вони зростаються. Це свого роду сіамські близнюки», - розповіла координатор акції Ганна Самусь. За її словами, такі черепахи не виживають в природі, тому що дуже вибагливі: «Одна голова любить морквину, а друга - салат».

«Черепаха народилася у нас в приватній колекції 5 років тому, де її всі ці роки годували, як годиться, дбали про неї. Тому їй вдалося вижити», - говорить Самусь. Вхід коштує від 15-40 грн, залежно від дня і часу доби. До речі, після того як черепаху вивезуть, в музей приїде інше двоголове створіння - змія.

Фото "Сегодня"